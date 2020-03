L’activiste russe Piotr Pavlenski n’a pas fini de faire parler de lui dans la presse française. En effet, après l’affaire des vidéos à caractère intime et des messages privés, l’homme est poursuivi par la justice pour violences à l’encontre de deux français qui ont porté plainte contre lui. Les faits remontent au soir du Nouvel an à Paris. Les deux hommes amis, l’un âgé de 22 ans et l’autre de 41 ans, ont confié à la police avoir répondu à une invitation pour une soirée, dans un appartement du 6e arrondissement, à une heure du matin.

Une « ambiance bon enfant »

L’homme de 22 ans a dit avoir « été bien accueilli » par des personnes qui étaient déjà bien alcoolisées, dans une ambiance « bon enfant ». L’homme âgé de 41 ans, a indiqué qu’une discussion avait commencé avec Piotr Pavlenski, qu’il ne connaissait pas. Il a également dit aux forces de l’ordre, se souvenir d’« un désaccord » avec le russe, sans se rappeler exactement ce dont il s’agissait.

« J’étais je pense un petit peu moqueur mais ce n’était pas énorme. Très vite il a voulu me taper il a voulu m’envoyer un coup de poing au visage(…) je me suis protégé en mettant en garde et je l’ai poussé (…) j’étais pacifique » a-t-il indiqué. Mais les choses se sont envenimées, quand le jeune homme de 22 ans est allé vers 2 heures dans la cuisine de l’appartement, d’où il s’est aperçu que son ami se disputait avec l’artiste russe.

Il a dit s’être approché pour essayer de calmer des esprits, et a vu Piotr Pavlenski « sortir un couteau de sa poche ou à hauteur de sa ceinture abdominale ». Et pour que l’arme tombe, il avait saisi le poignet de Piotr Pavlenski. Le jeune homme a indiqué qu’ils se sont tous les deux retrouvés au sol, et selon ses dires, l’activiste russe lui a enfoncé la lame dans sa jambe droite. L’autre homme a dit être sorti de la pièce et assure avoir entendu le « brouhaha » à son retour.

L’homme de 22 ans a constaté qu’il saignait beaucoup

Selon lui, d’autres personnes ont essayé en vain de lui faire lâcher son couteau. « Moi j’ai essayé de le ceinturer au niveau de la taille mais j’ai pas réussi à bloquer les coudes. Il a envoyé son coup de couteau au niveau de ma tête qui était située derrière la sienne. J’ai pris la lame sur le côté gauche de mon visage » a-t-il indiqué. L’homme de 22 ans a constaté qu’il saignait beaucoup et a choisi sortir de l’appartement avec ses amis, pendant que la bagarre continuait dans la cuisine.

Il est allé à l’hôpital où il a reçu 5 jours d’ITT (incapacité totale de travail) et 3 points de suture. Son ami quant à lui a reçu 8 points de suture pour une plaie de 5 cm. Certaines petites blessures au niveau de la joue et du nez, lui ont également été cousues. Piotr Pavlensky rejette ses accusations de violences. Il a été auditionné ce mardi 03 mars 2020, par un juge d’instruction. Mis en examen pour « violences volontaires aggravées », il a été libéré avec placement sous contrôle judiciaire et obligation de soin.