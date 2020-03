L’ancien vice-président de Barack Obama, Joe-Biden a encore devancé son rivale Bernie Sanders dans la course à l’investiture démocrate. En effet, l’homme de 77 ans a remporté la victoire face au sénateur du Vermont, au cours des trois primaires démocrates qui ont eu lieu hier mardi 17 mars 2020. Joe Biden, remporte non seulement l’Illinois et la Floride, mais aussi l’Arizona. Il devance ainsi Bernie Sanders de plus de 10 points dans l’Arizona, environs 40 points en Floride et plus de 20 points dans l’Illinois.

Il veut unir le parti démocrate et les USA

Ayant pris la parole depuis sa maison située dans l’Etat du Delaware, Joe Biden s’est exprimé sur le coronavirus. Selon lui, la pandémie exige un leadership de la part de l’administration Trump. Il a aussi fait savoir que son objectif en tant que candidat à la présidentielle américaine est d’unir le parti démocrate, et ensuite tout le pays.

Bernie Sanders inverse la tendance

Notons que la victoire de Joe Biden semble montrer que les démocrates sont disposés à se mettre derrière un candidat, dans le but de se concentrer sur le vote du 3 novembre 2020, qui opposera l’actuel locataire républicain de la Maison Blanche Donald Trump face à un démocrate. Il paraît ainsi peu probable que Bernie Sanders arrive à inverser la tendance. Cependant, la primaire démocrate observera plusieurs semaines de pause, sans vote à cause du coronavirus.