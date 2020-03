L’ancien vice-président des Etats-Unis gagne de plus en plus la confiance de ses anciens rivaux dans le cadre des primaires démocrates. En effet, ce lundi 9 mars Joe Biden a reçu le soutien du sénateur du New Jersey Cory Booker. A la faveur d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’homme politique a fait savoir tout ce qu’il espère de la candidature de l’ancien collaborateur de Barack Obama. Il indique notamment qu’il aura le mérite d’unir les membres de la formation politique.

“Restaurer la dignité du Bureau ovale”

« Joe Biden ne va pas seulement gagner, il va montrer qu’il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Il va restaurer la dignité du Bureau ovale et s’attaquer aux défis les plus importants. C’est la raison pour laquelle je suis fier de soutenir Joe », a-t-il laissé lire sur Twitter. « La réponse à la haine et à la division est de raviver notre sens de l’intérêt commun », a poursuivi le sénateur du New Jersey Cory Booker.

Notons qu’avant lui, plusieurs autres candidats démocrates ont apporté leur soutien à l’ancien vice-président de Barack Obama. Les anciens candidats Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke, Mike Bloomberg et Kamala Harris ont déjà apporté leur soutien à Joe Biden. Cette déclaration intervient à la veille d’un affrontement dans six états. Dans le Dakota du Nord, Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri et Washington les électeurs se prononceront sur celui qui affrontera l’actuel locataire de la Maison Blanche.