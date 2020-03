Le procureur de Parakou prévient : ceux qui tiennent des propos xénophobes et haineux seront punis par la loi portant code du numérique en République du Bénin. En effet, selon Nourou-Dine Malick Bakary, on observe dans la 8 ème circonscription électorale un laisser-aller langagier.

Des personnes n’hésitent pas à tenir des propos xénophobes, injurieux et haineux, déplore le magistrat alors qu’il animait un point de presse hier lundi 16 mars à Parakou. « Saisi de plaintes relatives à ces diverses déviances et prenant en compte la sensibilité de la période actuelle, en raison des joutes électorales qui pointent à l’horizon, le Parquet d’instance de Parakou tient à rappeler de façon ferme à tous, que les propos sont proscrits et réprimés par la loi » a-t-il réitéré.

C’est le dernier avertissement

Il assure que les unités de police judiciaire sont désormais instruites pour intervenir afin que « tout propos susceptible d’inciter à le haine, à la xénophobie, à la violence, à la rébellion ou à tout autre trouble à l’ordre public fasse l’objet de procédure subséquente et diligente ». Nourou-Dine Malick Bakary indique pour finir que cette déclaration de presse tient lieu de dernier avertissement aux auteurs de ces déviances.