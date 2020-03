Une importante vague de ressortissants sénégalais serait bloquée entre le Maroc et la Mauritanie. Une partie de ces migrants sénégalais aurait quitté l’Espagne par voie terrestre. Un pays largement touché par la pandémie du coronavirus Covid-19 avec 13716 contaminations pour 598 décès.

Des difficultés au Maroc

Arrivés à la frontière du Maroc depuis mardi, des immigrés sénégalais au nombre de 50 qui voyageaient par voie terrestre seraient bloqués par les services du poste de contrôle frontalier. Les migrants venus de Casablanca et Agadir se seraient réfugiés dans le village de Dahla, dans la province d’Oued Ed Dahab. “Au niveau du poste de contrôle, les éléments de la police de Dahla nous ont fait savoir que les laisser-passer que nous détenons ne sont pas valables et que les contrôleurs des frontières n’ont pas été avertis” auraient-il confié à Seneweb.

Bloqués à la frontière mauritanienne depuis cinq jours

Ayant transité de l’Espagne par voie terrestre pour rejoindre le Sénégal en convoie, 23 autres émigrés sénégalais sont signalés au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Les autorités diplomatiques sénégalaises se sont rendues sur place afin de négocier avec les autorités frontalières de la Mauritanie informe IGFM. Sur sudfm on annonce leur arrivée prochaine via une escorte des autorités sénégalaises qui assurent que ces personnes seront par la suite mises en quarantaine