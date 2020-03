Investi par le Rassemblement national pour les prochaines élections municipales à Villepinte, Alain Mondino, candidat à la mairie de sa ville se retrouve désormais, sans étiquette. En effet, il est apparu que ce dernier ait aimé une vidéo antisémite affirmant que le coronavirus aurait été créé de toutes pièces par les personnes de confession juive. Une sortie qui lui coûte donc le soutien de son parti et son poste de délégué du RN de la 11e circonscription de Seinte-Saint-Denis.

Dans les faits, Mondino est accusé d’avoir lié une vidéo diffusée sur le réseau social russe, VKontakte, au cours de laquelle il est expliqué que ce sont les juifs qui auraient créé le coronavirus. Une vidéo antisémite qui n’a pas été au goût du Rassemblement national. Résultat, le candidat a été lâché par son parti, qui rappelle que ce dernier a, en 2018, relayé une autre publication évoquant cette fois-ci, le plan « Kalergy », un mythe extrémiste évoquant un projet « ethnocide européen ».

Le RN exclu un candidat francilien

Une information confirmée par le délégué départemental du parti dans ce département, Stéphane Jolivet, à l’AFP. Toutefois, la candidature de Mondino reste valide puisqu’elle a été déposée en temps et en heure auprès des instances. En revanche, le candidat ne pourra plus se présenter sous les ordres du RN et n’aura plus le droit d’utiliser le logo du parti ou ses mentions sur ses bulletins de vote ou ses affiches de campagne. Une décision assumée par le parti d’extrême droite, pour qui Mondino a très clairement enfreint les règles.

Impossible de contrôler les réseaux sociaux

Le parti a d’ailleurs tenu à prendre ses distances, affirmant qu’il ne pouvait contrôler les réseaux sociaux de tous ses représentants et que, parfois, certains responsables politiques pouvaient véhiculer des messages qui n’ont rien à voir avec les idéaux prônés par le parti. Résultat, le RN ne sera représenté que par une seule liste en Seine-Saint-Denis, du côté de Noisy-le-Grand.