Le dossier relatif au soupçon de détournement de l’argent dédié aux travaux des constructions des sauts-de-mouton à Kinshasa continue d’occuper l’actualité. En effet, Papy Niango le député de la ville de Bandundu a dénoncé des irrégularités qu’il a décelées dans cette affaire. Cet avocat proche du clan de l’ancien président congolais, a fait remarquer lors d’une sortie médiatique que la procédure qui a été adoptée n’est pas la meilleure.

Il indique notamment que les Parquets généraux de Kinshasa n’ont pas le pouvoir de mener l’activité qu’ils mènent. Pour lui, les attributions de contrôle des finances publiques sont dévolues à la Cour des comptes. Il fera par la suite noter que la procédure est également caractérisée une certaine ambigüité.

Des points ambigus selon Papy Niango

« Tantôt c’est pour abus de confiance, mais malheureusement on évoque des sommes perçues pour réaliser les travaux publics alors qu’ils sont interpelés et emprisonnés, on leur rajoute l’argent pour poursuivre les travaux pendant qu’on les poursuit pour abus de confiance. En fait, c’est tellement ambigu, et ça parait clair que le parquet cherche autre chose que l’instruction d’un dossier classique », a-t-il fait savoir.

L’homme droit a profité de l’occasion pour faire part de l’action qu’il a entreprise dans le cadre de cette affaire. Il indique avoir adressé une question d’information à l’endroit du ministre de la Justice Tunda Ya Kasende. Ces interrogations tournent autour des éléments justifiant les arrestations des différents mis en cause dans ce dossier. Pour lui, « les politiques s’y sont mêlés pour que certains diables soient dénichés ».