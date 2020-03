Ce vendredi, des gardes de la cour royale portant des masques et vêtus de noir seraient arrivés au domicile de trois royaux. Les princes Ahmed ben Abdelaziz Al Saoud, Mohammed ben Nayef ben Abdulaziz al Saoud alias (MBN) et son frère. Leur mission procéder à l’arrestation de ces trois personnalités prétendument accusées de haute trahison et tentative de coup d’état. Cependant la proximité de ces personnalités avec le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, laisserait supputer d’une purge au sein de la famille royale afin de consolider davantage le pouvoir du fils du régent, Mohammed ben Salman alias MBS.

MBS étend sa mainmise

Mohammed ben Salman, qui avait déjà la main mise sur les principaux leviers du gouvernement, de la défense à l’économie, était considéré par tous, comme le prince héritier saoudien. Mais selon de nombreux observateurs, les décisions du Prince ne faisaient pas l’unanimité au sein de la famille royale, et plusieurs personnalités pouvaient comme lui prétendre au trône, à la disparition du Roi octogénaire Salmane. Et ce serait justement ces personnalités que les services de sécurité dirigés par MBS, arrêtaient ce vendredi pour tentative de Coup d’Etat. Par cette action, MBS venait ainsi d’éliminer toutes velléités de dissidence avant de prendre officiellement les rennes du Royaume.

Selon le ‘’New York Times’’, qui avait rapporté le fait ; la nouvelle serait venue de sources proche de la famille royale. Aucunes publications officielles n’auraient fait état de ces arrestations pourtant majeures dans un pays dont, de la stabilité politique, dépendait la stabilité économique de nombreux pays dans le monde dont les USA. Et l’ambassade d’Arabie Saoudite à Washington aurait refusé de confirmer ou d’infirmer les évènements.

Le prince Ahmed bin Abdulaziz, le frère cadet du roi Salman, avait pendant un certain temps avait été le grand espoir des membres de la famille. Le prince Mohammed bin Nayef, neveu du Roi, ancien ministre de l’Intérieur et favori américain de longue date, avait développé des liens étroits avec les agences de renseignement américaines pendant des années de travail. En 2017, Il était évincé de ces deux rôles par MBS, qui récemment avait choqué le monde musulman en décidant unilatéralement de suspendre les visites à La Mecque en réponse à la menace du coronavirus, un fait rarissime dans l’histoire de ce haut lieu saint islamique.