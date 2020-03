(42 jeunes des communautés riveraines du gazoduc formés et équipés) Il ne transporte pas que du gaz naturel du Nigéria vers le Bénin, le Togo et le Ghana. Depuis 2004, la West African Gas Pipeline Company(Wapco) a décidé d’investir dans des projets à fort impact social pour les treize communautés que traverse le gazoduc. Fort de cet engagement, la société a remis hier au Centre Saint Jean Eudes d’Atrokpocodji des kits d’installation à quarante deux jeunes dont elle a financé entièrement la formation dans divers métiers à travers la bourse de formation à l’entrepreneuriat.

« Transformer des vies ! Développer des communautés !! Ce n’est pas une phrase de publicité, encore moins un slogan politique. C’est l’engagement social de la Wapco depuis 2004 où elle a décidé de donner sens et contenu à sa responsabilité sociale à travers construction d’infrastructures socio-communautaires et un programme de soutien aux communautés hôtes du gazoduc. « L’objectif est de sortir ces populations de la précarité en les aidant à développer l’entreprise locale et à améliorer leurs revenus à travers des programmes spécifiques conçus à cet effet », précise M. Gregory Germani, Directeur général de la Wapco venu spécialement du Ghana pour l’évènement.

Ce dernier avait bien une allure bien colorée avec les intermèdes musicaux. Dans son discours à l’occasion de cette cérémonie, M. Germani a bien situé le contexte. « La cérémonie d’aujourd’hui fait partie de notre programme communautaire pour les jeunes entrepreneurs. Nous sommes ici pour célébrer la remise de diplômes de 42 bénéficiaires qui ont réussi leur formation dans les différents métiers de leur choix et pour donner des outils et équipements nécessaires pour démarrer leur propre entreprise », a-t-il affirmé.

« Depuis 2012, Wapco a parrainé la formation de 227 jeunes hommes et femmes dans le cadre du Community Youth Enterprise Scheme et a fourni un soutien financier à 229 élèves du secondaire supplémentaires grâce à son scholarship Scheme », poursuit-il. Tout ceci a énormément coûté à la société. Environ 570.000 dollars Us, soit l’équivalent de 345 millions FCFA. M. Kwassi Prempeh, le Directeur des affaires d’entreprises de Wapco qui l’a précédé au pupitre a aussi rappelé l’importance de cet engagement social de la société afin d’impacter les communautés.

Ces différentes actions sociales de Wapco ont reçu un écho favorable du gouvernement béninois. Selon Armand Dakehoun, Directeur de cabinet du ministre de l’énergie empêché, « Les nombreuses inrerventions de Wapco pour la construction des modules de classes, des centres de santé, des maternités, des latrines publiques, des réfections de route s et des offres de bourses de formation dans les treize communautés où passe le gazoduc viennent en appui aux initiatives du gouvernement du Bénin qui reste sensible à ces efforts que font Wapco, une entreprise responsable soucieuse du mieux-être des populations. Tous ces projets à fort potentiel de réduction de la pauvreté s’inscrivent parfaitement dans la vision et le programme d’action du gouvernement du président Patrice Talon ».

Le clou de cette cérémonie est la remise de kits à ces 42 jeunes bénéficiaires. De façon symbolique, des remises ont été faites à 5 jeunes représentant les différents corps de métier : une couturière, une secrétaire de direction, un vitrier, une coiffeuse, une restauratrice. Au nom des bénéficiaires, Mlle Lydvine Monhou n’a pas manqué de mots pour remercier son donateur. « Mes remerciements à Wapco pour nous avoir donné une formation professionnelle complète. Elle vient de faire un investissement durable pour nous et pour le Bénin », a-t-elle affirmé avant d’inviter Wapco à « ne pas s’arrêter en si bon chemin pour le développement du Bénin ». Cette cérémonie a aussi connu la présence du Directeur départemental de l’Enseignement secondaire, professionnel et technique M. Bienvenu Mèssè et de plusieurs autorités communales.

Une longue chaîne de solidarité

Depuis 2004 où elle a pris l’engagement d’investir dans le social, Wapco a n’a pas fléchi. « Dans le cadre de notre programme de développement communautaire mis en œuvre entre 2007 et 2012, l’entreprise a investi au Bénin plus de 600.000 dollars Us soit 360 millions dans 18 projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement et de la génération de revenus », informe M. Germani. Mais Wapco n’est pas que ça. Il y a la construction d’un marché à Ajahèdji, de deux cliniques entièrement équipées à Maria Gléta et Akacadjamey et de quatre bâtiments scolaires à Hiyo, Akouèhonou, Maria Gléta et Zoketomey. Wapco est fière de jouer un rôle dans l’autonomisation des jeunes dans nos communautés. Je suis personnellement heureux de noter que la relation entre Wapco et les communautés d’accueil a été harmonieuse et mutuellement bénéfique. C’est une relation de confiance et le respect mutuel pour les choses qui nous sont chères à tous. Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre soutien pour protéger le pipeline », a souhaité M. Germani.

Wapco : une entreprise qui monte

Après une matinée consacrée au social, M. Germany a passé une soirée pour faire la promotion de sa société dans les médias. Hier soir, il a convié des journalistes à un diner de presse à l’hôtel Golden Tullip. Objectif : présenter à la presse les nouveaux défis mais aussi les nouveaux dirigeants de l’entreprise. M. Gregory Germani, le nouveau Dg provient comme ses prédécesseurs de la société Chevron, l’action majoritaire de Wapco.

Le nouveau Directeur des affaires d’entreprise est Kwassi Prempeh. M. Germani a mis l’accent sur les progrès réalisés par Wapco. Depuis avril 2019, affirme-t-il, Wapco transporte du gaz depuis Takora dit au Ghana. Il a donc acquis la capacité de transport bi-directionnel du gaz. Elle est également passée de 1 à 2 chargeurs depuis l’année. Wapco accumule à ce jour 7 millions de travail sans incident et fait partie des transporteurs de gaz les plus fiables. Tout ceci lui permet de livrer du gaz à la nouvelle centrale de Maria Gléta qui permet au Bénin de se rapprocher de son autonomike énergétique.