Le commerce extérieur au Bénin fait sa mue depuis quelques années. De nouvelles procédures d’importation et d’exportation ont en effet, fait leur apparition. L’objectif du gouvernement est d’instaurer la transparence dans ces procédures. C’est ce qui justifie d’ailleurs les réformes au niveau du port autonome de Cotonou.

Désormais, les procédures de dédouanement sont dématérialisées. Un portail électronique est mis en place à cet effet pour les formalités de commerce extérieur. Il y a aussi le paiement par Mobile Money de licence, permis et certificats. L’optimisation de la gestion des risques qui se concrétise à travers le programme de sélectivité à un taux de 10% et la mise en place d’un programme des opérateurs économiques agréés avec 100% de célérité pour les nouveaux adhérents.

La généralisation de la migration vers le système informatique mondial des douanes (SYDONIA WORD) pour toutes les unités de douane. L’autre réforme mise en œuvre au port autonome de Cotonou, c’est web tracking. Il donne la possibilité à l’opérateur économique de suivre de son téléphone l’ensemble des transactions faites.

L’environnement actuel de la douane a changé

Il faut dire que ces différentes réformes ont été exposées aux acteurs du secteur privé lors d’une rencontre organisée par le ministère de l’économie et des finances le 05 mars dernier dans un hôtel de Cotonou . Selon l’inspecteur des douanes, Raouf Malèhossou qui participait à cette réunion, la priorité du gouvernement est la satisfaction des commerçants.

Egalement présent lors de cette rencontre, le ministre de l’économie et des finances a reprécisé les avancées à la douane en raison de la dématérialisation avant d’indiquer qu’ «il n’y a plus de barrière routière depuis 2017 ». Les faux frais ont aussi disparu, ajoute l’argentier national qui a invité les acteurs du secteur privé à ne plus produire de fausses factures ou déclaration pour ne pas enfreindre le code douanier, parce que l’environnement actuel de la douane a changé.