S’exprimant vendredi sur la chaîne de télévision nationale, la RTS, le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann avait exprimé sa crainte suite à la montée en flèche au Sénégal des cas de contamination au coronavirus, Covid-19. Le docteur en charge des patients souffrant de covid19 préconise un confinement total si la situation perdure.

Le professeur Seydi a tenu à tirer la sonnette d’alarme sur la situation actuelle. Craignant la possibilité d’une catastrophe si rien n’est fait pour arrêter la contamination, ce dernier n’exclut pas un confinement total : « Peut-être il faudrait que les gens ne sortent même pas le jour. Peut-être on pourrait leur donner 02 heures de temps pour sortir dans la journée, faire ce qu’ils ont à faire, et retourner chez eux. Mais si on tergiverse, je vous garantis que c’est la catastrophe assurée ». Le docteur Seydi se dit particulièrement inquiété par les cas communautaires enregistrés jusqu’ici. Hier encore un de ces cas a été relevé. Pour rappel il s’agit de contamination dont l’origine demeure inconnue.

Des réalités socio-économiques non favorables

Avec une population active dont une grande partie exerce des métiers journaliers ou informels, le confinement risquerait de ne pas correspondre à la structure socio-économique du Sénégal. En effet un confinement serait pour beaucoup de travailleurs synonyme de rupture totale des revenus. Une situation qui risque de constituer un obstacle à cette mesure appliquée dans plusieurs pays notamment européens et asiatiques.