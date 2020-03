Ce mardi 10 mars 2020, des médecins ont annoncé une bonne nouvelle dans le cadre de la lutte contre le SIDA. Après le cas d’un patient américain qui a été guéri de la maladie il y a dix ans, un autre malade, appelé ‘’le patient de Londres’’ vient d’être guéri selon l’annonce faite par ses médecins. Selon les médecins, depuis près de trois ans, le patient n’a plus présenté aucun symptôme du virus du SIDA, malgré qu’il ait arrêté la prise des antirétroviraux.

En 2019, dix-huit mois après que le patient n’ait plus présenté aucun signe de la maladie, le professeur Ravindra Gupta, chercheur à l’université de Cambridge avait notifié, qu’en 2003, le patient avait été testé positif du virus du SIDA et qu’il était désormais en rémission. Dans le souci de la prudence, le professeur avait préféré le terme ‘’rémission’’ à ‘’guérison’’ en réclamant un peu plus de temps.

Toutes les cellules testées négatives

Un an après cette déclaration, Ravindra Gupta et ses collaborateurs sont montés au créneau pour certifier la guérison du patient. « Nous suggérons que nos résultats représentent une guérison du VIH, » ont déclaré les chercheurs après un test effectué sur des échantillons de sang, de tissus et de sperme. « Nous avons testé un nombre assez considérable de lieux où le virus aime se cacher et pratiquement tout était négatif» a poursuivi le professeur Gupta avant d’ajouter qu’il n’est pas facile d’imaginer que toutes les traces du virus qui infecte des milliards de cellules ait été éliminées.

Tout comme l’américain Timothy Ray Brown ‘’le patient de Berlin’’ guéri du virus en 2011, celui de Londres a bénéficié d’une greffe de moelle osseuse en vue du traitement du cancer du sang. Il a ainsi reçu des cellules souches de donneurs porteurs d’une mutation génétique extraordinaire, le CCR5 qui empêche le VIH de s’installer. Du fait que la guérison de Timothy Ray Brown était restée le seul cas pendant dix ans, beaucoup l’ont considéré comme un résultat obtenu par hasard.

Le succès de la transplantation de cellules souches

« Nos conclusions montrent que le succès de la transplantation de cellules souches comme traitement du VIH, pour la première fois rapportée il y a 9 ans pour le patient de Berlin, peut être reproduite » a affirmé le professeur. Il a notifié par ailleurs que d’autres patients ayant subi le même traitement ne sont pas aussi loin de la rémission et qu’il y aura certainement de nouveaux cas de guérison.

Le patient de Londres lui, Adam Castillejo, un homme âgé de 40 ans, après cette guérison a enfin décidé de révéler son identité dans un entretien qu’il a accordé à New York Times en affirmant qu’il veut « être un ambassadeur d’espoir. »