Hantavirus: l'OMS rassure sur les risques de propagation mondiale

L’OMS rassure. En effet, ce mercredi 6 mai, l’Organisation mondiale de la santé via l’AFP a tenu à temporiser quant au foyer d’hantavirus survenu sur un bateau de croisière néerlandais. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que la situation actuelle n’était pas aussi catastrophique que celle liée au début du COVID.

Alors qu’il se rendait au Cap-Vert, le MV Hondius a été forcé de stopper son chemin. En effet, plusieurs cas d’hantavirus ont été décelés à son bord. Depuis, le navire a confirmé qu’il allait faire route en direction de l’île de Ténérife, dans les Canaries. Sur place, les personnes à bord seront débarquées puis prises en charge avant d’être rapatriées.

L’OMS tente de rassurer sur l’état de la situation

À ce stade, l’OMS ne semble rien craindre. En effet, le risque global est, selon l’Organisation mondiale de la santé, encore assez faible. En revanche, la situation reste sous surveillance. Les scientifiques, médecins et chercheurs de l’OMS collaborent ainsi avec les passagers, l’opérateur du navire et les autorités pour contenir au mieux la situation.

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L’arrivée du navire à Ténérife se fera dans les trois prochains jours. L’information a été confirmée par la ministre espagnole de la Santé. Le gouvernement régional s’est montré plusieurs fois contre cette idée mais face à l’urgence, l’autorité nationale a pris le dessus. Le navire arrivera au port de Granadilla.

Une prise en charge par les autorités locales, après rapatriement

Les passagers présents à bord passeront par le système d’évaluation sanitaire mis en place par les autortiés espagnoles. Si leur état de santé est jugé comme étant suffisament bon, alors les passagers étrangers seront renvoyés chez eux (peu importe leur pays d’origine). Ils seront ensuite pris en charge par les autorités sanitaires de leur propre pays et devraient subir une période d’observation et, si la situation le nécessite, une périonde de soins.