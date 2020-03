Hani Ramadan, frère de l’islamologue Tariq Ramadan, a récemment décidé de réagir au sujet du nouveau coronavirus. Selon les dires de l’actuel directeur du Centre islamique de Genève (CIG), le covid-19 est le signe de Dieu. Un message envoyé qui remet directement en cause la suprématie de l’empire du Milieu.

Les péchés des hommes auraient poussé Dieu à réagir et à abattre sur l’humanité sa colère. Une pandémie difficile à contrôler en guise de message. Citant le prophète Mahomet, Hani Ramadan continue, expliquant que les hommes, qui se sont trop livrés à la « turpitude », à la « fornication et l’adultère » sont ainsi punis de leurs actions néfastes. Maladies, épidémies nouvelles, face à ses décisions, l’humain se retrouve forcé d’assumer.

Hani Ramadan fustige les actions humaines

Afin de s’en sortir, Hani Ramadan lui, invite les fidèles à respecter les consignes médicales, mais également à continuer les invocations et les prières. Une dénonciation surprenante toutefois, quand on sait que son propre frère est actuellement dans le viseur de la justice pour des viols et agressions sexuelles présumées. Hani Ramadan, qui a souvent appelé à la lapidation des hommes trompant leur épouse, qu’il a d’ailleurs défendu dans une tribune parue dans Le Monde, n’a toutefois pas hésité à défendre son frère au sujet de ses mises en examen.

Un double-discours pointé du doigt

Un double discours que les internautes n’ont pas manqué de pointer du doigt. Sur les réseaux sociaux, Hani Ramadan a été mise face à ses contradictions et les internautes n’ont pas manqué de fustiger un double discours. De son côté, le petit-fils du fondateur des Frères Musulmans n’a pas souhaité réagir à la polémique suscitée par sa sortie.