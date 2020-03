En février dernier, une campagne interreligieuse avait mené des actions dans le sens de la lutte contre le terrorisme. « Qu’ils trouvent la paix aux yeux de Dieu et se détournent de leurs mauvaises intentions et de leurs actes » avaient imploré les organisations nationales religieuses et interconfessionnelles pour la paix. Mais, du mois dernier à ce jour les terroristes continuent de tenir tête au géant de l’Est.

C’est en tout cas ce que l’on pourrait comprendre face aux souhaits de certaines organisations des droits de l’homme du Nigéria. Au cours d’une conférence de presse tenue ce vendredi dans la capitale, un réseau d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) a affiché son désir de voir les grandes puissances lutter contre le terrorisme aux côtés des forces nigérianes.

Les grandes puissances peuvent « aider nos forces de sécurité à neutraliser les terroristes »

La coalition “Civil Rights Groups¨, un réseau d’ONG de défense des droits de l’homme face, n’a pas mâché ses mots pour solliciter l’aide des puissances occidentales face aux menaces terroristes. Tout en reconnaissant les efforts de l’armée nigériane pour lutter contre le mal, cette coalition pointe du doigt trois pays qui pourraient les aider à lutter contre le terrorisme.

« Il ne s’agit pas ici de méconnaître les efforts fournis par l’armée nigériane », a expliqué le président de la coalition, Etuk Williams avant d’ajouter qu’ « il y a aujourd’hui moins d’attentats-suicides dans les grandes villes… ». « …Les Etats-Unis, Israël, et le Royaume-Uni qui disposent d’une technologie de pointe… » peuvent « aider nos forces de sécurité à neutraliser les terroristes qui sèment la terreur depuis 10 ans dans notre pays » a aussi indiqué le président de la coalition à travers la conférence de presse. Selon l’Organisation des Nations-Unies (ONU), Boko Haram aurait assassiné plus de 8 000 personnes dans le pays et enlevé plusieurs milliers de femmes.