Ce vendredi, dans une interview accordée à un magazine culturel américain, Ridley Scott, réalisateur oscarisé et celui derrière le célèbre film ‘’Gladiator ”, a qualifié le président américain Donald Trump de «dingue» pour la façon dont il gèrerait la flambée de coronavirus sur le territoire. Alors que la quinzaine de confinement instaurée par le gouvernement Trump devrait bientôt prendre fin, l’Amérique passe devant la Chine en tant que pays le plus touché par la pandémie mondiale, avec au moins 81 321 personnes infectées et plus de 1 000 décès.

Les politiciens, « tous des Idiots »

La situation aux USA, se dégraderait assez rapidement, plus de 80 000 personnes infectées. Au point où l’Organisation mondiale de la santé pourrait bientôt déclarer les États-Unis, nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus. Selon Le Johns Hopkins Center for Health Security, un centre de référence dans la lutte contre le coronavirus, les experts aux USA étaient forcés de reconnaitre que « la réponse de notre pays à la pandémie est un échec spectaculaire ». Une situation délicate pour le président Trump. Puisqu’elle ramenait au centre des discussions de la classe politique américaine, les hésitations de l’administration au début de la pandémie et les multiples réformes engagées contre le système instauré par la mandature Obama pour renforcer la capacité du gouvernement à répondre à de telles crises.

Pour Ridley Scott, il n’y avait pas à dire, Trump n’aurait plus toute sa tête. A Variety, le magazine américain avec qui il avait eu ce vendredi une entrevue, le célèbre réalisateur avait demandé : « cet homme à tête orange qui nous dirige, (…) est un dingue n’est-ce pas ? ». Selon le réalisateur le fait même que le président américain soit entrain de songer à s’en tenir aux quinze jours de confinement pour des « raisons économiques », montreraient combien de fois « les politiciens qui dirigent le monde (…) il y en a très peu de valables ». Une moitié, seraient « des idiots » et l’autre « des despotes » avait ajouté le réalisateur. Le président Trump avait, devant des prévisions alarmistes pour l’économie américaine, certains prédisant des effets semblables à celles de l’après 1929, exprimé son désir de faire retourner les américains au travail après la quinzaine de confinement.