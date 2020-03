L’administration Trump, ne cesse de faire chaque jour de la lutte contre l’immigration son cheval de bataille. Pour sécuriser ses frontières, le gouvernement américain prévoit dans les prochains jours de collecter l’ADN des migrants en rétention. C’est ce vendredi, à travers un communiqué, que l’Etat américain a rendu publique cette annonce. Selon le communiqué, cela permettra à la Maison-Blanche d’avoir une base de données des migrants à la police fédérale.

L’administration Trump veut annuler une mesure du gouvernement de Barack OBAMA

En 2005, aux États-Unis, une loi avait autorisé la conception d’un fichier fédéral. La loi disposait que les migrants en rétention à Washington, les individus arrêtés et ceux condamnés pour des crimes soient enregistrés. Mais le gouvernement de l’ancien locataire de la Maison-Blanche avait demandé de faire une exception pour les migrants, parce qu’il n’y avait pas les ressources nécessaires pour collecter et analyser des centaines de milliers de tests ADN chaque année. Selon le communiqué du gouvernement de Donald Trump, à partir du lundi prochain cette exception sera officiellement annulée et une nouvelle réglementation verra le jour. Pour le gouvernement américain collecter l’ADN des migrants va aider « à sauver des vies et à juger des criminels ». L’Etat américain met en avant, les « avancées technologiques » pour y arriver.