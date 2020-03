Le nouveau coronavirus (covid-19) n’en finit pas de se propager dans le monde entier. Le bilan dû au virus s’élève à plus de 14 000 personnes mortes et plus de 320 000 cas confirmés dans le monde. Aux USA, la propagation du virus s’accélère, et de ce fait le bilan s’alourdit au fil du temps. Ainsi, on dénombre plus de 32 000 personnes infectées par le coronavirus et plus de 416 décès. Les Etats-Unis deviennent ainsi le pays le plus touché par la pandémie, après la Chine et l’Italie. Selon un média américain, la ville de New-York deviendra l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, aux Etats-Unis.

Les USA doivent appliquer des mesures drastiques

L’agglomération de New-York, enregistre à elle seule la moitié des cas de coronavirus aux USA. Pour faire face à cette situation, le maire de la ville Bill de Blasio a suggéré que les mesures de confinement soient généralisées à tout le pays. « Il faut que ces mesures de confinement [fermant les activités non essentielles et obligeant les gens à rester chez eux, NDLR], qu’ont prises New York et la Californie, soient partout » a-t-il déclaré, tout en soulignant que les USA doivent appliquer ces mesures drastiques.

Il demande des centaines de masques pour la ville

Bill de Blasio, et le gouverneur de l’Etat de New-York Andrew Cuomo, ont encore une fois appelé les autorités fédérales, afin qu’elles ordonnent aux entreprises du secteur privé à produire des masques et des respirateurs, qui ne sont pas disponibles aux USA. Pour l’unique ville de New-York, le maire a demandé l’envoi en urgence de « centaines de respirateurs et de centaines de milliers puis de millions de masques ». A l’en croire, si l’arrivée de ces matériaux ne démarre pas au cours de cette semaine, la situation viendra à un point où certaines personnes ne pourront pas être sauvées « alors qu’[elles] auraient pu être sauvés ».

La maire n’a pas manqué de préciser que la situation pourrait aller de mal en pire en avril et au mois de mai. « Il y a quelques jours encore, je croyais qu’on pourrait tenir jusqu’en avril, mais ça va si vite maintenant que je ne peux même plus dire ça » a fait savoir Bill de Blasio.