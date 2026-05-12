USA - Iran : que révèle l’apparition d’un sous-marin nucléaire américain à Gibraltar ?

Les États-Unis ont rendu publique, lundi 11 mai, la présence d’un sous-marin nucléaire stratégique de la marine américaine à Gibraltar, quelques heures après que le président Donald Trump a rejeté la dernière proposition de paix transmise par l’Iran. La United States Sixth Fleet a diffusé ce jour-là une photographie montrant un bâtiment de la classe Ohio-class submarine amarré sur ce territoire britannique situé à l’entrée de la Méditerranée.

Selon le communiqué officiel, le sous-marin est arrivé à Gibraltar le dimanche 10 mai. La marine américaine n’a pas révélé le nom du bâtiment, mais a précisé que cette escale visait à démontrer les capacités de déploiement de ses forces et son engagement auprès des alliés de l’OTAN.

Un bâtiment central dans la dissuasion américaine

Les sous-marins lanceurs d’engins de la classe Ohio constituent l’un des piliers de la triade nucléaire des États-Unis. La United States Navy en exploite quatorze dans cette configuration. Conçus pour rester en immersion pendant de longues périodes, ils peuvent emporter des missiles balistiques UGM-133 Trident II dont la portée dépasse 7 000 kilomètres.

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La position de ces bâtiments est rarement rendue publique. La diffusion d’images officielles est donc inhabituelle et attire l’attention sur le message que Washington entend adresser à ses interlocuteurs.

Un précédent remarqué en 2023

Les États-Unis avaient déjà adopté une démarche comparable en avril 2023. Le United States Central Command avait alors publié des images du USS Florida (SSGN-728) lors de son passage par le Suez Canal. Ce sous-marin, également issu de la classe Ohio, est équipé de missiles de croisière BGM-109 Tomahawk. Cette communication était intervenue alors que les tensions avec l’Iran demeuraient élevées.

Gibraltar, un point stratégique entre deux mers

Situé au détroit reliant l’Atlantic Ocean à la Mediterranean Sea, Gibraltar constitue un passage essentiel pour les mouvements navals entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. La publication de cette image est intervenue après que Donald Trump a qualifié la dernière proposition iranienne de « totalement inacceptable ». Aucune information supplémentaire n’a été donnée sur la durée de l’escale ni sur la prochaine destination du sous-marin.