Alors que le passeport français est classé parmi les plus puissants au monde, les Français ou des personnes en provenance de la France sont exposés à de nombreuses contraintes lors de leur déplacement sur la planète. Le motif de ce traitement inhabituel qui est réservé aux compatriotes de Macron est le ravage que fait le Coronavirus dans le pays. En effet, la France est classée parmi les pays les plus touchés par ce virus qui a fait son apparition en décembre dernier en Chine.

Isolement….

Selon les informations relayées par différents médias français, il est de plus en plus difficile pour les Français ou des personnes en provenance de la France de sortir de leur pays sans s’exposer à de nombreux contrôles. A en croire le média « Les Echos », beaucoup de pays interdisent strictement l’accès à leur territoire à des personnes en provenance de France. Dans beaucoup d’autres, ceux qui viennent de la France sont soumis à des mesures d’isolement de deux semaines à leur arrivée.

Comme pays ayant pris cette mesure on peut citer : la Russie, Israël, Irak, la République démocratique du Congo, l’Ouganda, le Népal, Ouzbékistan, Tchad, Burundi, Liberia, les îles Samoa, l’Argentine, le Salvador et la Colombie. Notons qu’en plus des personnes en provenance de la France, des ressortissants de plusieurs autres pays sont soumis à ces mesures. L’Espagne et l’Allemagne, la Chine, l’Iran, l’Italie, le Japon et la Corée du Sud le sont également.