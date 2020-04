Le quartier de Médina s’est tristement distingué ce dimanche soir. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans les rues au delà de l’heure du couvre feu qui débute à 20 heures. Si les raisons évoquées sont relatives à un incendie qui se serait déclaré dans le quartier; les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux montrent une volonté des jeunes notamment d’être présents dans les rues. cette situation a motivé la sortie du ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui disait “ça va cesser!”

Non respect du couvre feu

La pandémie du coronavirus a conduit à des mises en quarantaine ciblée par quartier à travers le territoire. Le quartier de Médina a vu des habitants d’un immeuble mis en quatantaine car suspectés d’être porteurs du virus. Une fois leur tests virologiques revenus négatifs, ces habitants avaient été accueillis plus tôt en fin de semaine passée par une foule importante du quartier située près du centre ville de Dakar. Ce rassemblement a été dénoncé par les réseaux sociaux qui ont été un peu plus indignés quelques jours plus tard. En effet, prenant pour raison un incendie qui sera maîtrisé par les pompiers dans leur localité, les jeunes de Médina ont été dehors jusque très tard dans la nuit du dimanche au lundi.

Des arrestations

Le ministre de l’intérieur a annoncé mettre fin à de tels agissements. La police a ainsi procédé à l’arrestation de 85 personnes selon le journal l’observateur. Pour rappel les cas communautaires inquiètent de plus en plus les autorités sanitaires et un réajustement du couvre feu pourrait même être proclamé.