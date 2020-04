Alors qu’il a quitté les soins intensifs, il y a de cela quelques jours , Boris Johnson, le premier ministre britannique semble renouer avec ses activités. C’est du moins ce qu’on peut comprendre aux dires d’un porte-parole du premier ministre. Selon les dernières informations données par celui-ci, Boris Johnson a eu un échange ce mardi avec le numéro 1 américain. Plusieurs sujets étaient au cœur de leurs échanges. Entre autres sujets, la crise sanitaire liée au coronavirus, les accords commerciaux après la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne (UE) et bien d’autres. C’est à travers un communiqué que son porte-parole a annoncé l’information.

« Les dirigeants se sont engagés à continuer de collaborer … »

Après avoir passé plusieurs jours aux urgences parce qu’il avait été testé positif au coronavirus, le premier ministre britannique signe son retour aux affaires. Boris Johnson a eu au téléphone ce mardi, le président américain Donald Trump. Sachant que les négociations ente l’UE et Royaume-Uni ont repris depuis lundi dernier, les deux autorités ( Boris Johnson et Donald Trump) à l’issue de leur échange se sont mis d’accord sur la nécessité de poursuivre les relations. Le communiqué du porte-parole indique que « les dirigeants se sont engagés à continuer de collaborer pour renforcer leur relation bilatérale, notamment en signant un accord de libre-échange dès que possible ». C’est en raison du la pandémie du coronavirus, que les négociations entre les parties concernées pour s’entendre sur le Brexit ne sont pas arrivées à terme.

Un engagement pour lutter contre le coronavirus

Les deux hommes ont aussi évoqué la question de la lutte contre le coronavirus. Ils ont échangé sur les voies et moyens pour arriver au bout de la crise sanitaire. Ils sont arrivés à s’entendre sur « … l’importance d’une réponse internationale coordonnée face au coronavirus, y compris via le G7 ». Le G7 dont d’ailleurs, les États-Unis assurent la présidence. Le porte-parole n’a pas manqué de préciser que le premier ministre britannique, pour l’heure, n’est pas encore officiellement dans ses activités gouvernementales. Il est utile de rappeler ici que c’est le chef de la diplomatie, Dominic Raab, qui assure l’intérim de Boris Johnson pour le moment.