En pleine crise du coronavirus, une attaque a eu lieu en France, plus précisément à Romans sur Isère. L’auteur d’après les médias serait un réfugié soudanais et a fait deux morts plusieurs blessés dont deux graves. Le suspect qui n’était pas connu des services de police se serait servi d’un couteau et a été interpellé vers 11h. Que sait-on réellement de l’attaque qui a eu lieu en France ce samedi?

D’après les premières informations, l’homme a mené plusieurs attaques dans deux commerces de la ville, une boulangerie et un bar à tabac, puis en pleine rue: “Toutes mes pensées vont aux victimes de l’attaque de Romans Sur Isère et à leurs proches. L’auteur présumé a été interpellé par la Police Nationale. La DIPJ de Lyon est mobilisée, sous l’autorité de la Justice, pour établir la nature et les circonstances de cet acte odieux” a déclaré le ministre de l’intérieur Christophe Castaner.

D’après les premiers éléments, il aurait crié « Allah akbar ! » avant de passer à l’attaque. Âgé de 33 ans il n’avait pas d’antécédents, et les autorités affirment ignorer les motivations de ses attaques. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.