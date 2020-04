En visite au marché des poissons de Pikine, le ministre de la pêche et de l’économie maritime, Alioune Ndoye s’est prononcé sur la polémique relative à l’attribution de 54 licences de pêche à des navires étrangers. Les acteurs de la filière accusent ce dernier d’avoir promis les licences en question à des exploitants chinois et turcs. Alioune Ndoye, a tenu à apporter des précisons lors de la tournée effectuée avec le ministre de l’urbanisme.

Des conséquences désastreuses selon Gaoussou Guèye

En s’exprimant sur la question, le président de l’Apprapam (Association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale et maritime), Gaoussou Guèye avait lors d’une émission sur la Rfm déclaré : “les pêcheurs ne peuvent plus sortir de nos eaux territoriales pour pêcher, nos femmes transformatrices n’ont plus le produit pour exercer leur activité, le prix du poisson a flambé. Exemple : Un kilogramme de sardinelles se vend jusqu’à 1500 frs à Mbour“. Une situation désastreuse selon ce dernier qui cite l’article 15 du code de la pêche : “Cet article 15 du Code de la pêche dit que les bateaux qui veulent pêcher dans nos eaux doivent être immatriculés au Sénégal. Or, dans ce cas précis, aucun des 54 bateaux n’est immatriculé au Sénégal“.

Premier secteur exportateur du pays, la pêche sénégalaise menacée

Les précisions du ministre

Pour sa part, Alioune Ndoye qui a fait l’objet d’attaques de la part de différents acteurs de la pêche, estime que la polémique n’a pas sa raison d’être puisqu’il n’a à ce jour signé aucune attribution de licence de pêche pour un quelconque navire étranger. “La polémique est grande, mais je peux vous dire que depuis mon installation, je n’ai pas encore signé de licence de pêche. Et je crois que cela peut suffire largement comme réponse” rassure le ministre de la pêche et de l’économie maritime.