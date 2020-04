Alors que certains médias faisaient office de l’attribution du marché de l’importation de gel antiseptique destiné au programme de lutte contre le coronavirus à l’artiste et homme d’affaires Youssou Ndour, ce dernier a tenu à apporter un démenti à travers sa cellule de communication qui a publié une note dans laquelle elle annonce des actions en justice. Youssou Ndour, membre de la mouvance présidentielle rappelle qu’il avait lancé un appel pour une mobilisation contre la pandémie et mis son groupe de presse le GFM à la disposition de l’État.

Youssou Ndour “se réserve le droit de saisir” la justice

Dans le communiqué de la cellule de communication, un démenti formel a été apporté aux informations selon laquelle Youssou Ndour aurait bénéficié de l’attribution du marché sur les gels antiseptiques. “Au contraire ! Monsieur Youssou Ndour a contribué financièrement et mis à disposition ses moyens et son groupe de presse à l’effort national solidaire et généreux contre le covid-19” peut-on lire dans le communiqué. La cellule de communication du Directeur général du groupe GFM annonce que : “Monsieur Ndour se réserve le droit de saisir les instances légales et compétentes à la suite de ces mensonges éhontés et indignes“.

Après la polémique sur l’attribution des marchés des denrées alimentaires et du transport des dons vers les populations, des informations sur la supposée attribution des marchés sur les produits hydroalcooliques à Youssou Ndour avaient été relayées par plusieurs médias. Des voix se sont élevées contre cette perspective. Le Directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, Seydi Gassama avait déclaré sur iradio : “l’État doit veiller à ce que ces marchés reviennent aux professionnels du secteur. On ne peut pas donner un marché de transport à un footballeur ou à quelqu’un d’autre. Ce n’est pas possible“. Les plus sceptiques parlent déjà d’un “coronabusiness“.