A l’instar des autres pays du monde, le Bénin fait face à une crise sanitaire sans précédent, provoquée par la pandémie du coronavirus. En vue d’optimiser la prise en charge thérapeutique et ce, dans les meilleures conditions de sécurité et de contrôle, le gouvernement a décidé d’autoriser sa centrale d’achat de médicaments, à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques de l’ensemble du territoire national et des unités de cession des médicaments essentiels des formations sanitaires de la chloroquine à un prix subventionné.

Le comprimé de chloroquine de 250 grammes, sera donc acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (Came). Sur prescription médicale, le comprimé sera à 50 francs CFA soit 500 Fcfa la plaquette, informe la radio Océan FM. Il faut dire que depuis plus de deux mois, le Bénin administre un traitement à la chloroquine aux personnes testées positives à la Covid-19. Jusqu’à présent cela semble efficace. En effet, selon le récent point fait sur l’évolution du mal au Bénin, il y a 54 cas confirmés dans le pays dont 27 guéris.

Lieux de culte fermés jusqu’au 10 mai prochain

« Nous avons 54 cas confirmés répartis comme suit: 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie mais isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées, zéro malade en situation grave, un décès et 27 personnes guéries » a déclaré le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin lors d’un récent point de presse. Rappelons que le gouvernement a pris une batterie de mesures pour contrer la propagation du mal.

Il s’agit de l’installation d’un cordon sanitaire autour d’une quinzaine de communes du Sud-Bénin. Dans ce périmètre, le port obligatoire de masques de protection a été décrété. Dans une semaine, ce cordon devrait sauter à moins que le gouvernement ne décide de le maintenir. En ce qui concerne les églises, mosquées et lieux de culte, ils resteront fermés jusqu’au 10 mai prochain.