Même en temps de coronavirus la police républicaine ne laisse aucun répit aux délinquants. A Lokossa, les éléments du commissariat central sont descendus le mercredi 1er avril dans une dizaine de ghettos de la ville. Ils ont mis la main sur des boulettes de drogue, des individus accrocs aux stupéfiants, des postes téléviseurs, des motos, des cartes Sim et des téléphones portables.

L’objectif de l’opération était de débusquer les délinquants et criminels à la base des cambriolages de maisons, de boutiques et de vols d’animaux domestiques et de motos. Signalons que le commissaire central Patrick Lokpo et ses éléments ont mené l’opération avec l’aide des commissariats d’arrondissements. Les ghettos visités sont notamment établis dans les quartiers d’Agnivèdji, Akodédjro, Tchicomey et Agonvè. Le commissariat central annonce que l’opération se répétera très prochainement.

Bientôt des patrouilles quotidiennes dans la ville

Il y aura aussi des patrouilles policières quotidiennes pour prévenir de probables vols et cambriolages. Il faut dire que depuis la survenue de la pandémie du coronavirus au Bénin, les médias n’ont plus fait cas d’actes de vols ou de cambriolages. Le coronavirus a apparemment volé la vedette aux autres actualités.