Ouverte le 16 Mars 2020, la troisième session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) s’achève Vendredi 03 Avril 2020. Des douze dossiers inscrits au rôle de la troisième session criminelle de la Criet, quatre dossiers ont pu être vidés et sept autres renvoyés pour divers motifs. Le dernier dossier concernant l’ancien ministre Komi Koutché et co-accusés et relatif au fonds national de la microfinance sera au rôle ce Vendredi 03 Avril.

Entre autres dossiers étudiés, un cas de détournement de deniers publics, requalifié par la Criet de fait d’accès illégal et maintiens illégaux dans un système informatique en vue d’obtenir un bénéfice personnel faisant résulter un préjudice patrimonial pour autrui et le second également lié à une affaire de détournement de deniers publics.

Quant au troisième dossier, il implique six prévenus. A l’arrivée, la cour déclare cinq, non coupables, des faits mis à leur charge. Le quatrième dossier vidé est également relatif au détournement de deniers publics. Le dernier dossier sera celui lié au Fonds national de la micro finance et qui implique l’ancien ministre de l’économie, des finances, Komi Koutché et co-accusés.