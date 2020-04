Alors que Boeing pouvait entrevoir une sortie de crise rapide, la situation elle a totalement évolué à cause du nouveau coronavirus. En effet, la cotation en bourse de l’avionneur américain a chuté avant de rebondir grâce à l’annonce du gouvernement américain, d’un vaste plan de sauvetage. De quoi entrevoir l’avenir un peu plus sereinement ?

En effet, l’optimisme était de mise. Directement concerné par l’aide du gouvernement américain, Boeing semblait également croire à une rapide reprise de l’activité de ses 737 MAX. Problème, ces derniers sont toujours cloués au sol. Les voyages sont soit interdits soit très limités. En outre, les avions n’ont toujours pas reçu l’autorisation de reprendre du service. En effet, la FAA prend son temps et le covid-19 semble empêcher le travail de bien se dérouler.

Des annulations à la chaîne

À cela, s’ajoute la multiplication des annulations de commandes. Récemment, les entreprises de leasing GECAS et CDB Leasing ont décidé d’annuler des commandes de 69 et de 29 737 MAX. Une annulation qui fait suite à celle officialisée par Avolon qui, début avril, annulait des commandes de 75 avions de type MAX 8 et MAX 10. GOL et SmartWings ont également annulé leurs commandes, portant le total des annulations à 150 avions pour le mois de mars seulement.

Boeing peut-il s’en sortir ?

Tout n’est toutefois pas sombre pour Boeing qui peut toujours compter sur une commande 82 appareils dans les mois à venir. En effet, China Development Bank Financial Leasing (CDB), a annulé une commande 29 appareils, mais souhaite toujours en recevoir 70 autres. En outre, les MAX 10 réclamés par certaines entreprises seront reconvertis en MAX 8. Une manière de s’adapter au marché pour Boeing, qui semble avoir énormément de mal à se remettre de la crise traversée depuis plusieurs mois.