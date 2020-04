À Wuhan, la vie commence peu à peu à reprendre son cours. Les sulfureux marchés de rue viennent par exemple de rouvrir. Une première, près de quatre mois après l’apparition du nouveau coronavirus dans les rues de la ville. Pour rappel, les habitants de Wuhan ont été confinés entre le 23 janvier dernier et le 8 avril.

Très attendue, cette réouverture semble confirmer que la situation en Chine revient peu à peu à la normale. Il y a plusieurs mois, la Chine était violemment touchée par le covid-19, un virus qui a fait son apparition dans un marché de la vieille ville, le marché de Huanan. Sur place, plusieurs sortes d’animaux exotiques étaient vendues, vivantes. Selon certains experts, le virus se trouvait dans l’un de ces animaux et, se retrouvant dans le corps humain, aurait réussi à muter.

Les marchés de Wuhan rouvrent

Aujourd’hui, Huanan est fermé et complètement bâché. Mais d’autres marchés de la ville ont pu rouvrir. C’est notamment le cas de celui de Baishazhou. Toutefois de nouvelles règles viennent d’entrer en vigueur, à commencer par la stricte interdiction de vendre des animaux sauvages. Malheureusement, la crise a eu raison des habitudes du consommateur chinois. En effet, les allées sont pratiquement vides et les citoyens ne semblent pas être prêts à revenir de sitôt dans les marchés locaux et traditionnels.

Indignation de la communauté internationale

Pour les vendeurs, la situation est critique, certains enregistrant jusqu’à un tiers de perte de chiffre d’affaires. Ce retour à la normale était donc bien vu. Toutefois, les citoyens semblent sur le point de se tourner vers de nouveaux modes de consommation, à commencer par les supermarchés. Une situation nouvelle, d’autant que du côté de l’international, la réouverture de ces marchés suscite l’indignation. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a qualifié l’annonce du gouvernement chinois, d’«incompréhensible». Même son de cloche aux USA où les appels à la fermeture immédiate de ces marchés se multiplient.