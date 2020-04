L’Europe est frappée de plein fouet par la pandémie du Coronavirus depuis plusieurs semaines maintenant. Les quatre pays européens les plus impactés par la maladie sont l’Italie, la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne. Depuis le 14 mars dernier, la population espagnole est soumise à un confinement strict qui a notamment joué sur l’activité économique du pays. A ce jour, l’Espagne est le troisième pays au monde le plus endeuillé par le Coronavirus, on y dénombre 22.000 morts. Malgré une légère baisse ces derniers jours dans les bilans, les autorités espagnoles restent sur leur garde, c’est ainsi que le confinement a été reporté jusqu’au 9 mai.

Pour limiter au maximum les risques de propagation, les autorités espagnoles ont employé les grands moyens. Jusqu’à présent, seuls les adultes peuvent sortir pour aller travailler si le télétravail n’est pas possible ou en cas d’extrême nécessité. Les enfants n’étaient pas autorisés à sortir ce qui a suscité une vague d’indignation au sein de l’opinion publique. Face à la grogne, les autorités ont rectifié le tir ce mardi en annonçant qu’ils autorisaient les enfants à se promener, quelques heures seulement à partir de ce dimanche 26 Avril.

“Ce confinement n’a été en rien facile pour vous (…)”

Le chef du parti de gauche radicale Podemos, Pablo Iglesias a livré lors d’une conférence de presse les conditions de sortie des enfants de moins de 14 ans. Ces enfants auront le droit de se promener ou jouer dans la rue une fois par jour durant une heure et dans un rayon d’un kilomètre de leur domicile entre neuf heures du matin et neuf heures du soir. Pablo Iglesias s’est par la suite excusé auprès des enfants pour les désagréments causés par le confinement. “Ce confinement n’a été en rien facile pour vous (…)Je veux vous demander pardon car il est vrai que ces derniers jours, au sein du gouvernement, nous n’avons pas été aussi clairs que nous aurions dû au moment d’expliquer comment vous pourriez sortir” dira Pablo Iglesias