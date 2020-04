Les résidents africains de la métropole de Canton en Chine ont déclaré avoir été obligés de quitter leurs appartements et interdits d’accès aux commerces. Uns situation qui a provoqué l’indignation dans les rangs de la communauté africaine et internationale depuis lors. Des résidents sénégalais qui se disent pour la plupart victimes eux même du traitement arbitraire réservé aux africains en Chine dans la période ce confinement ont largement témoigné des faits dans les médias et réseaux sociaux. Pour le moment aucun communiqué officiel du gouvernement n’a été émis dans ce sens.

Obligés de payer les frais de leur confinement

“Les africains sont entrain de subir un traitement arbitraire de la part des autorités chinoise à Canton” révèle l’ancien président de l’association des sénégalais de Chine, Sidy Laye. Ce dernier souligne un confinement sélectif que subiraient les ressortissants africains, “pour les autorités chinoises, les africains sont responsables de la réintroduction du covid-19 dans le pays“. Sidy Laye déclare que les africains sont obligés de payer les frais de leur confinement (logement et nourriture). Sur Twitter on peut lire plusieurs témoignages allant dans le même sens : “dans notre école on était en quarantaine depuis dimanche passé avec une alarme sonore. Après 2 tests Covid19 négatifs ils nous ont libéré“. La firme Macdonald’s accusée d’avoir refusé l’accès aux africains dans le restaurant de Canton, a présenté ses excuses en précisant que le personnel étant en formation, les portes du restaurant en question étaient fermées temporairement.

L’Union Africaine avait exprimé sa préoccupation “extrême” face à cette situation et avait demandé aux autorités chinoises de rectifier cette politique face à la deuxième vague d’épidémie du coronavirus. “Mon bureau a invité l’ambassadeur de Chine auprès de l’UA M. Liu Yuxi pour lui exprimer notre extrême inquiétude au sujet des allégations de mauvais traitements d’Africains à Guangzhou (Canton)” avait posté le président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat sur son compte Twitter. Les autorités chinoises avaient par la suite promis “d’affiner et d’améliorer sans tarder leurs méthodes de travail“. Au Sénégal, aucune réaction n’a été notée chez les autorités sur cette affaire pour le moment.

