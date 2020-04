Le nombre de personnes testées positives au coronavirus est passé à 26 au Bénin. Dans le même temps, on enregistre 5 guérisons et un décès. C’est le site officiel du gouvernement qui donne l’information. Il alerte aussi sur des actes d’indiscipline et d’inconscience dans un hôtel où des personnes sont mises en quarantaine.

“Malgré le fait que le gouvernement ait largement expliqué l’importance et la pertinence du test de dépistage systématique avant la sortie de la quarantaine ayant permis d’identifier déjà 8 cas positifs parmi les personnes en quarantaine, malgré les appels insistants à la patience et au civisme les personnes en quarantaine dans l’un des hôtels dédiés ont provoqué une émeute dans le hall de cet hôtel cet après-midi. Il se fait que des résultats, il y a eu trois cas positifs dont un parmi ceux de cet hôtel” déplore le gouvernement dans un communiqué signé par le ministre de la santé.

Des agissements qui frisent à la “limite l’inconscience”

Etant donné ce contact potentiellement contaminant, ces personnes resteront encore en quarantaine pendant 14 jours, a fait savoir Benjamin hounkpatin qui dénonce le comportement de celles-ci. A l’en croire, ces agissements qui frisent à la “limite l’inconscience” et exposent les paisibles populations dans un contexte particulier de la pandémie de la Covid-19. L’autorité avertit ces fauteurs de troubles et tous ceux qui violent les prescriptions édictées en ce qui concerne le respect des mesures de la quarantaine et de l’auto-isolement. Ils seront soumis à des sanctions civiles et pénales conformément à la loi.

Signalons que c’est le gouvernement qui prend en charge les frais d’hôtel des béninois mis en quarantaine et leur dépistage systématique. Une réalité que les personnes à la base de l’émeute n’ont pas semblé prendre en considération. En tout cas le ministre de la santé est remonté.