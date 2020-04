Alors que les deux grandes puissances du monde se rejettent mutuellement la responsabilité du coronavirus, certains anticléricaux viscéraux, voire même des croyants y voient une punition divine. Mais la question qu’il faut se poser est la suivante : toute souffrance vient-elle de Dieu ? La réponse est non. Car Dieu a créé l’homme pour le bonheur, même si certaines souffrances sont inhérentes à son existence. Dieu n’a aucun plaisir à voir l’homme souffrir. Dieu est amour, et l’amour est bonté.

Même si l’homme est pécheur, on ne peut même pas dire que Dieu le punit pour son péché. Comment peut-on alors affirmer que le Corona virus est une punition de Dieu ? C’est une affirmation grave. Elle relève même d’une hérésie. L’homme subit peut-être les conséquences de ses actes. On ne doit donc pas imputer ces conséquences à Dieu. Nous avons tous appris à l’école que « dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets ». Par exemple si l’on ajoute de la liqueur de Fehling sur du glucose, cela donnera un précipité rouge brique. Ou encore lorsque l’on ajoute de l’acide sur de l’amidon, on obtient un précipité violacé. Ce sont les lois de la nature.

Si quelqu’un se noie dans de l’alcool 24h/24h, il pourrait finir par une cirrhose du foie. Allons-nous dire que c’est Dieu qui lui a fait cela ? Il nous faut même employer certaines expressions avec circonspection. Par exemple l’expression « Le Seigneur l’a rappelé ». Si un paresseux invétéré, patenté et impénitent, qui ne veut rien faire, va voler du maïs dans le champ d’autrui, et si ce dernier y avait enterré quelque chose qui fait qu’il meurt, faut-il dire le Seigneur l’a rappelé à lui ? Pour faire quoi ? Nous ne pouvons donc pas imputer toutes les souffrances à Dieu. Il nous faut beaucoup de retenu et de discernement dans ce sens.

Le coronavirus serait une arme biologique. Selon le professeur Francis Boyle, expert américain en arme biologique (lire cet article du monde), les États-Unis seraient à l’origine de la propagation de ce virus en Chine pour ainsi freiner la croissance économique chinoise. Mais aussi le porte-parole du Ministère Chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a écrit sur son compte Twitter (lire ici), que l’armée américaine aurait introduit le ledit virus dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre de la propagation du virus en Chine puis dans un grand nombre de pays; une information démentie par les américains (lire ici) Ces accusations et démentis tenue de part et d’autre n’ont pas encore été prouvées scientifiquement. Mais quelles que soient les circonstances, Dieu n’est pas le responsable du coronavirus.

Mais alors que fait Dieu au ciel pendant cette période où son peuple est confronté à cette épidémie ?

Dieu se repose. Oui Il se repose. Alors laissez-Le tranquille.

Vincent Fagla

Citoyen béninois résident à Hanovre en Allemagne.