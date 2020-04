Ce mardi 28 avril, le Premier ministre français, Edouard Philippe était face aux parlementaires, afin de leur soumettre le plan de déconfinement progressif proposé par le gouvernement pour prendre effet à partir du 11 mai prochain. Face à ce plan auquel elle n’a pas accordé son vote, la présidente du Front national, Marine Le Pen n’a pas manqué d’ajouter sa déception à la manière dont le gouvernement a géré le confinement dans tout le pays.

Dans une interview qu’elle a accordée à la chaîne RTL ce mercredi matin, Marine Le Pen a taxé d’échec la stratégie du gouvernement depuis le début du confinement. « Le confinement a été un échec. Pendant ce confinement, on aurait pu avancer dans la maîtrise du virus, on aurait pu donner des masques a tout le monde, on aurait pu mettre en place ces tests et non. Le gouvernement a réussi à réduire le nombre de morts, mais pas à empêcher la circulation du virus » a déclaré la dirigeante du Rassemblement national en dépit de la diminution progressive des hospitalisations due au virus depuis des jours.

”Le gouvernement change de doctrine, je m’en réjouis”

Pour elle, le port du masque et les tests proposés par Edouard Philippes, auraient pu être mis en œuvre depuis le début du confinement. « Le gouvernement change de doctrine, je m’en réjouis. Encore faut-il en avoir les capacités, » a ajouté la députée. Au moment où le Premier ministre a convié tous les citoyens français à plus de responsabilité et à ne pas lâcher prise dans le cadre du respect des mesures de sécurité, Marine Le Pen a estimé plutôt quant à elle, que les Français sont responsables et qu’il faudra arrêter de les culpabiliser. « C’était l’élément le plus dangereux de ce discours qui a consisté comme depuis le début de cette crise à trouver des coupables, » a-t-elle affirmé