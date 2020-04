La pandémie du Coronavirus a plongé le monde dans un gouffre. Cette maladie, d’une ampleur inédite, a causé des dégâts énormes à l’échelle mondiale. Les États-Unis sont actuellement le pays le plus impacté par le Coronavirus, on y dénombre près d’un million de cas de contamination et 56000 décès ont été enregistré à ce jour. La pandémie du Covid-19 a également fortement impacté sur l’économie américaine, les pertes sont effarantes et selon les prévisions des analystes de la réserve fédérale américaine (FED) il faudra plusieurs années pour que l’économie US se relève du choc provoqué par le Covid-19.

Des millions d’américains ont perdu leur emploi et les perspectives sont très sombres car tous les secteurs d’activité sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire actuelle. Ce lundi 27 Avril, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il est fort possible qu’il demande à la Chine de payer des milliards de dollars de réparation pour les dommages causés par le coronavirus. Rappelons que le virus est apparu dans la ville chinoise du Wuhan avant de se propager au monde entier.

La Chine doit payer, clame Trump

Donald Trump est formel, depuis plusieurs jours, il accuse la Chine d’avoir caché des informations cruciales sur l’ampleur de la maladie et d’avoir minimisé le nombre de morts sur son sol. “Nous n’oublierons jamais ces gens qui ont été sacrifiés à cause d’une incompétence, ou peut-être autre chose, à un moment où ils auraient pu protéger le monde” a signifié le locataire de la maison blanche lors de son point de presse quotidien consacré à la gestion du Covid-19.

Pour le milliardaire républicain, l’empire du milieu a fait une grave erreur en cachant des informations sur le Covid-19, raison pour laquelle il estime que la deuxième puissance mondiale doit prendre ses responsabilités et payer. ” Nous menons une enquête très sérieuse. Nous parlons de beaucoup plus d’argent. Nous n’avons pas encore déterminé le montant final, mais il est très élevé. Il n’y a pas eu des dommages seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier” dira le magnat de l’immobilier.