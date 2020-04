Alors que des scientifiques ont indiqué que les petits enfants aussi encourent des risques de contamination au coronavirus, le Costa Rica a mis en place un disposition sanitaire permettant de protéger les nouveaux-nés. Dans ce pays de l’Amérique centrale, les hôpitaux publics équipent les bébés dès leurs naissances de visières en plexiglas contre le Covid-19. Selon les agents de santé, ces visières sont conçues spécifiquement pour les nouveaux-nés et prévues pour les protéger contre le virus mortel. Le Costa Rica a déjà enregistré officiellement plus 700 cas de personnes contaminées au covid-19 dont 06 décès.

Par ailleurs, des études scientifiques ont prouvé que les enfants sont aussi vulnérables au coronavirus et plusieurs enfants de par le monde ont déjà succombé suite à leurs contaminations. Beaucoup de pays ont préconisé la fermeture des écoles, crèches et des lieux de loisirs pour enfants. Au Costa Rica, les autorités ont doté les hôpitaux publiques des visières pour enfants dans la lutte contre le Coronavirus.La visière de protection couvre le visage du bébé et le protège jusqu’à sa sortie du centre de santé.

Ce dispositif a été mis en place spécialement dans les hôpitaux publics dans le but d’éviter la contamination des enfants. Même si dans plusieurs pays, les populations n’ont pas eu droit aux masques de protection offerts gracieusement par les dirigeants, ce petit Etat de l’Amérique , 5 millions d’habitants, a décidé résolument d’endiguer la propagation de la pandémie.