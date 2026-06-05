Frontière Bénin - Niger : 15 jours pour fixer les conditions de la réouverture

Le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine a procédé, vendredi 5 juin 2026 à Niamey, à l’installation officielle d’un comité mixte d’experts bénino-nigériens. Cette instance est chargée d’évaluer les conditions de réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Elle dispose de quinze jours pour soumettre ses recommandations aux autorités des deux pays.

Composé de spécialistes des deux États, le comité devra recenser les freins techniques, sécuritaires, administratifs et douaniers qui entravent encore la libre circulation. Les décisions finales concernant la réouverture de la frontière reviendront ensuite aux autorités béninoises et nigériennes.

Une dynamique diplomatique enclenchée trois jours plus tôt

L’installation de ce comité découle directement de la visite du président béninois Romuald Wadagni à Niamey le 2 juin. Lors de cette rencontre avec le général Abdourahamane Tiani — la première d’un chef d’État béninois au Niger depuis le coup d’État de juillet 2023 —, les deux dirigeants avaient signé un communiqué conjoint en neuf points. Parmi les engagements figurait explicitement la création d’un mécanisme d’experts pour préparer la réouverture de la frontière, fermée depuis près de trois ans.

La visite de Wadagni était dans le cadre d’une tournée régionale qui l’avait conduit la veille à Abuja, puis à Ouagadougou le même jour. Les échanges avec Tiani avaient couvert aussi bien les questions sécuritaires que les enjeux économiques bilatéraux, au premier rang desquels figure le pipeline Niger-Bénin, artère d’exportation du pétrole brut nigérien vers le terminal de Sèmè-Kpodji.

Une frontière dont la fermeture pèse sur deux économies

La fermeture du passage frontalier affecte directement les échanges commerciaux, le transit des transporteurs et les familles établies de part et d’autre de la ligne. Le comité mixte doit rendre son rapport avant le 20 juin 2026. C’est sur la base de ce document que les deux gouvernements fixeront le calendrier et les conditions concrètes d’une éventuelle réouverture.