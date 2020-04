S’il y a des cas confirmés de coronavirus au Bénin, c’est de la faute du gouvernement. En tout cas, c’est ce qu’a laissé entendre récemment l’ancien président Nicéphore Soglo. Il justifie ses propos par la non fermeture des frontières et de l’aéroport. Le gouvernement n’a pas procédé assez tôt à la fermeture des frontières et à la suspension totale des liaisons aériennes. Si l’exécutif avait rapidement pris ses mesures le “Bénin n’aurait pas connu de cas confirmé de coronavirus et de décès”, estime l’ex chef d’Etat dont les propos ont été rapportés par le journal l’Evènement Précis.

Il dira ensuite que le gouvernement « s’amuse avec la pandémie en prenant des décisions molles sans pour autant penser à la population ». Ce jugement de l’ex maire de Cotonou est renforcé par le manque d’assistance du gouvernement à la population. Nicéphore Soglo pense sincèrement que l’exécutif devrait faciliter la vie aux citoyens en leur apportant des aides alimentaires, sanitaires et autres. Rappelons que ce n’est pas la première fois que “Hercule” s’attaque le gouvernement par rapport à son plan de riposte contre le coronavirus. Il avait déjà qualifié de “molles” les mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du virus.

Nicéphore Soglo en isolement chez lui

Actuellement Nicéphore Soglo s’est volontairement mis en quarantaine chez lui. Il invite les populations à se protéger en respectant les recommandations de l‘Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des autorités sanitaires. Signalons que depuis la détection du premier cas confirmés de coronavirus au Bénin, le gouvernement a pris une batterie de mesures.

On peut citer l’installation d’un cordon sanitaire autour de plusieurs communes du pays, le port de masques obligatoire dans ce périmètre, le lavage des mains et la distanciation sociale d’un mètre. Actuellement, le pays compte 35 cas confirmés dont un mort et 13 guéris selon des sources officielles. Ces personnes guéries ont subi un traitement à la chloroquine. Le médicament semble bien marcher sur les patients pour le moment.