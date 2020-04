La pandémie du Coronavirus n’a pas fini de désarticuler le système économique mondial. Presque tous les secteurs clés de l’économie sont au ralenti et l’après Coronavirus sera très compliqué à gérer. Le monde s’achemine tout droit vers une crise économique sans précédent durant le 21e siècle. Selon des sources concordantes, il faudrait remonter à la période de la Seconde Guerre mondiale pour constater pareille situation économique. Pour sauver les meubles, les nations les plus puissantes du monde ont enclenché de gigantesques plans de relance économique pour soutenir les entreprises et les ménages qui sont durement frappés par la crise sanitaire actuelle.

Le Japon, à l’instar de nombreux autres pays asiatiques n’échappe pas aux dommages causés par le Covid-19. L’archipel nippon fait face à 3500 cas de contamination dont 1000 pour la seule ville de Tokyo. Pour contenir la propagation du Coronavirus, le gouvernement japonais est sur le point de déclarer l’état d’urgence pour une durée d’un mois à Tokyo et dans six autres préfectures.

Le Japon sort l’artillerie lourde

Depuis le début de la pandémie, la troisième puissance mondiale a revu ses prévisions économiques à la baisse. Pour soutenir ses entreprises, le pays du soleil levant a annoncé ce lundi 06 Avril un plan de soutien avoisinant 108.000 milliards de yens soit 915 milliards d’euros. Ce plan exceptionnel prévoit 6.000 milliards pour les ménages et entreprises. Le gouvernement nippon va même aller plus loin car il va dépenser 26.000 milliards pour notamment permettre aux entreprises de reporter des paiements de taxes. Ce plan monumental pour l’économie japonaise aura un impact énorme sur la dette publique du pays qui a déjà l’une des dettes les plus importantes au monde.