Cette crise de coronavirus qui frappe l’humanité toute entière pourrait ne pas être favorable à l’ancien chef d’Etat Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé. Dans le cadre de leur procès en appel à la Cour pénale internationale (CPI), la représentante légale des victimes, Paolina Massidda a révélé que la procureur de la CPI, Fatou Bensouda a demandé à ce que soit annulée ou reportéee l’audience du 11 mai à cause de la pandémie du Covid-19.

« Le 17 avril 2020, l’accusation a déposé une demande de report ou d’annulation de l’audience prévue, à la lumière de la situation actuelle liée à la pandémie du Covid-19 aux Pays-Bas et son impact, entre autres, sur la possibilité de préparer l’audience » a-t-elle indiqué. Par ailleurs le Représentant légal commun a notifié que les victimes supposent que la procédure d’appel devrait se dérouler dans les brefs délais et qu’il va du bien de toutes les parties et de tous les participants que l’affaire soit jugée le plus tôt possible.

Les avocats n’ont pas eu gain de cause

Dans le même temps, les juges de la chambre d’appel ont rejeté la demande des avocats de Laurent Gbagbo, de prolonger le délai qu’ils ont pour déposer leur réponse aux « observations de la victime sur les questions en appel affectant leurs intérêts personnels, » afin de faire avancer la procédure. Ainsi, «M. Gbagbo devrait avoir« la possibilité de fournir une contribution significative concernant cet appel » le 11 mai prochain selon les règlements de la cour.

En ce qui concerne la limite de page pour la réponse des accusés, la chambre a ordonné aux avocats de l’ex-président ivoirien de déposer une version publique expurgée ou d’exiger le reclassement en tant que public de leur demande dans un intervalle de 14 jours à compter de la notification de la présente décision. « La Chambre d’appel rappelle qu’elle a accordé au Procureur et aux conseils de MM. Gbagbo et Blé Goudé pour chaque dossier des réponses de 60 pages au maximum sur les Observations des victimes dans les 30 jours suivant leur notification, » a explicité le juge.