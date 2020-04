C’est par un message publié ce jeudi 29 avril sur sa page Facebook que le président Patrice Talon a exprimé toute sa douleur suite au décès du Grand Maître de l’Ordre de Malte, son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto. ”Je viens d’apprendre la triste nouvelle du décès du Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte, son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto qui m’avait reçu chez lui le 18 mai 2018 et qui nous a fait l’honneur de visiter notre pays le Bénin du 22 au 25 janvier 2020 ” s’est attristé le chef d’Etat avant d’indiquer que le Bénin vient de perdre un grand partenaire du domaine sanitaire. Le Grand Maître de l’Ordre de Malte a tiré sa révérence ce mercredi 29 avril 2020 à l’âge 76 ans des suites d’un cancer.

L’Ordre de Malte est un allié du Bénin

L’ordre de Malte qui accompagne plusieurs pays, sans but économique et politique, est aussi un grand partenaire de la République du Bénin. Il accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de projets humanitaires notamment pour la santé maternelle et infantile et, en outre, s’est récemment engagé à soutenir les réformes en cours au Bénin dans le secteur de la santé, ce qui renforce davantage la coopération entre le Bénin et l’Ordre de Malte a expliqué le chef d’Etat béninois.

Au nom du Gouvernement, du peuple béninois et en mon nom personnel, je présente mes condoléances à la famille de l’illustre disparu et à tout le peuple de Malte.Puisse son âme reposer dans la paix éternelle.. a écrit le numéro béninois pour exprimer sa compassion. Né à Rome en 1944, son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto avait été élu à vie, le 2 mai 2018, Grand Maître lors du Conseil Complet d’Etat