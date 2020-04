Le 25 avril dernier, Kremlin et Maison Blanche ont décidé de mettre de côté leurs différences afin de célébrer la rencontre des troupes américaines avec les troupes soviétiques, sur les bords du fleuve Elbe, en Allemagne. Nous étions alors en 1945 et les deux armées arrivaient à enfin se rejoindre, laissant espérer une fin de guerre rapide, signée le 8 mai, soit quelques jours plus tard.

Une célébration commune qui n’était pas arrivée depuis 2010. À l’époque, le président Obama avait tendu la main à la Russie, souhaitant pacifier des relations tendues. Mais cette année, une déclaration commune a été signée des mains des deux présidents. Selon eux, Russie et États-Unis se doivent de conserver « l’esprit de l’Elbe », une preuve irréfutable que les deux pays peuvent coopérer et ce, malgré les différends. Une déclaration bienvenue en ces temps compliqués, qui aura toutefois suscité le débat au sein même de l’administration américaine.

Poutine et Trump, la main tendue

En effet, selon certains proches du président américain, ce geste pourrait remettre en cause la ligne dure prônée par Washington à l’encontre de Moscou. De nombreux dossiers éloignent Moscou et Washington. Ukraine, Syrie, Venezuela ou Iran, les désaccords sont relativement nombreux. Mais ce qui éloigne le plus les deux nations, ce sont bien les appels répétés de Washington à sanctionner Moscou, notamment à la suite des révélations liées à l’affaire d’ingérence au cours des dernières présidentielles.

L’entourage de Trump ne comprend pas

Ces troubles n’ont toutefois pas eu d’impact dans le cadre de lsa lutte contre le covid-19. Début avril, un avion chargé de matériel médical a quitté la Russie avant de se poser aux États-Unis. En guise de remerciements, Donald Trump lui, a proposé d’envoyer des respirateurs à la Russie si jamais le besoin s’en faisait ressentir. Une proposition finalement acceptée par l’exécutif russe.