Le réseau social américain Facebook va supprimer les évènements et groupes qui ne respectent pas la distanciation sociale, recommandée dans cette pandémie de coronavirus. L’information a été donnée par le patron de la plateforme, Mark Zuckerberg dans une interview accordée à un média américain. Le PDG de Facebook a fait savoir que les évènements qui ne tiennent pas compte des consignes de distanciation sociale seront suspendus. Il a estimé que « beaucoup de ce que les gens disent de faux autour d’une urgence sanitaire comme celle-ci peut être considéré comme de la désinformation nuisible ».

Des manifestations dans plusieurs Etats américains

Il se pourrait même que le réseau social ait déjà retiré du contenu pour certaines manifestations contre la quarantaine. Ces rencontres sont prévues aux USA, dans les Etats tels que le Nebraska, le New-Jersey et la Californie. Selon un média américain, plusieurs autres manifestations n’ont pas été censurées, parce qu’ils respectent les consignes locales, ou les organisateurs ont invité les participants à manifester au volant de leurs voitures, respectant ainsi les règles de distanciation sociale. Facebook, accepte par ailleurs que les contenus relatifs aux manifestations soient maintenus en ligne, à condition que les organisateurs exhortent de manière explicite les participants à respecter la distanciation sociale.

Une manifestation à Harrisburg

Les évènements, qui par contre appellent à des rassemblements physiques, et de ce fait défient les consignes sanitaires, ou véhiculent de fausses informations sur le covid-19 seront supprimés. Notons que cette décision de Facebook, intervient alors que plusieurs Américains passent par le réseau social pour organiser des manifestations contre les mesures de confinement et les fermetures des sociétés. Hier lundi 20 avril 2020, plus d’un millier d’Américains se sont réunis à Harrisburg, la capitale de Pennsylvannie, pour manifester contre le confinement. Des centaines de ces manifestants s’étaient massés devant le capitole, avec notamment des banderoles indiquant : « Jésus est mon vaccin » ou « Le communisme tue plus que le Covid-19 ».