Il y a quelques jours, le président Trump provoquait un buzz mondial en affirmant qu’afin de vaincre le covid-19, il fallait probablement faire des séances d’UV et s’injecter du désinfectant. Une sortie qui a provoqué un immense tollé, la classe politique et scientifique réagissant de manière outrée sur les réseaux sociaux.

Face à cette polémique, l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche a ainsi décidé de prendre du recul et a confirmé que ses points quotidiens n’avaient plus lieu d’être. Selon lui, ce sont les médias orientés, tels que CNN, qui l’ont poussé à bout, ce dernier estimant être victime d’une chasse aux sorcières. « Ils font des audiences records, et le peuple américain n’a rien d’autre que des fake News. Ça ne vaut pas le temps et l’effort ! », a-t-il ensuite lancé, estimant que de nombreux médias ne faisaient que déformer ses propos.

Trump prend du recul

En l’espace de deux mois, plus de 50 points presse ont eu lieu à la Maison Blanche, certains durant parfois jusqu’à deux heures. Problème, ces points presse sont souvent pointés du doigt, les opposants du président affirmant que ces tribunes lui servaient surtout pour faire sa campagne. De nombreux clips vantant la façon dont l’exécutif a géré la crise ont par exemple été diffusés au cours de ces réunions. Entre temps, Trump s’en est également pris à la presse américaine, au gouvernement chinois et enfin, aux démocrates, qu’il accuse de vouloir l’empêcher de mener à bien sa politique sanitaire.

Plus de 53.000 morts aux USA

Problème, la réalité est sensiblement différente à ce que le président souhaite montrer. Trump est vivement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, qualifiée par beaucoup de relativement laxiste, lui qui souhaite déjà rouvrir l’économie du pays. Avec plus de 53.000 morts, les États-Unis sont, officiellement, le pays le plus touché par la maladie. La diffusion de conseils mal avisés a donc été très mal vue, au point que le président a déjà été forcé réagir une première fois, évoquant des propos « sarcastiques ».