Les frasques du président Trump semblent avoir eu raison de sa popularité. En effet, de moins en moins d’Américains ont confié croire les dires de l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche, au sujet de la crise actuelle de coronavirus. Il semblerait que ses récents propos au sujet d’injections d’eau de javel ne soient pas passés auprès de l’opinion.

Ipsos est donc formel. Selon une étude menée les 27 et 28 avril dernier, 47% des Américains ont avoué être prêts à suivre les directives du président Trump. Un chiffre en chute libre puisque, à la fin du mois de mars, une même enquête avançait un score de 62% soit, un taux plus de haut de 15 points. Au même titre, 98% des personnes sondées ont avoué qu’elles ne tenteraient pas de s’injecter du désinfectant, si ces dernières venaient à être malades du covid-19.

Trump, critiqué par les américains

Mais plus que ça, c’est bien la façon dont est gérée la crise aux USA qui inquiète. En effet, plus d’une personne sur deux a affirmé avoir peur de l’épidémie et de la façon dont elle se répand. Pour rappel, aux USA, plus d’un million de personnes ont été officiellement atteintes par la maladie, pour près de 58.000 décès, en tout. Un triste bilan qui place les États-Unis à la tête du classement des nations les plus touchées par le covid-19.

Le covid-19 va laisser des traces

Un sondage qui indique donc que la popularité de Donald Trump n’a pas évolué malgré la crise, les mesures annoncées et les points presse. Les multiples attaques aux journalistes ainsi que les dérapages de ce dernier semblent agacer une partie de la population américaine, d’autant que de nombreux États sont sur le point de rouvrir leur économie, afin de répondre aux demandes de l’exécutif. De quoi permettre au virus de circuler plus librement.