La presse canadienne a récemment évoqué la somme due par le président américain Donald Trump à la banque de Chine, propriété du gouvernement chinois. En effet, un journal canadien a révélé les informations sur le financement d’un immeuble de New-York, dont le locataire de la Maison-Blanche est l’un des propriétaires. L’ex-magnat de l’immobilier ainsi que l’un de ses partenaires ont bénéficié d’un emprunt de 211 millions de dollars, de la banque de Chine en 2012. Ce montant avait pour but de revoir le financement de la propriété dont le coût est estimé à plus d’un milliard de dollars. Il constituait le tout premier prêt de cette nature accordée par la banque de Chine aux Etats-Unis.

Des marques déposées enregistrées en Chine

L’échéance de ce prêt est prévue pour 2022. Par ailleurs, Donald Trump, sa fille Ivanka et son époux Jared Kushner, sont aussi impliqués dans la construction de plusieurs luxueux projets immobiliers aux Emirats arabes unis et en Indonésie. La famille a également été autorisée à enregistrer des marques déposées en Chine. Notons que ce n’est pas la première fois que l’accession à la présidence d’un homme d’affaires suscite des questions d’éthiques. Donald Trump ne s’est en fait jamais éloigné de ses entreprises et plusieurs personnes qui le conseillent à la Maison-Blanche sont impliquées dans la gestion de ses sociétés.

Des liens entre le clan Biden et la Chine

Reste à savoir si le fait d’avoir une dette envers un pays avec qui le locataire de la Maison-Blanche négocie, aura d’incidences sur sa stratégie face à son rival démocrate pour les prochaines présidentielles américaines Joe Biden. Le média canadien a révélé des liens entre l’ancien vice-président de Barack Obama et la Chine. La banque de Chine est intervenue durant l’attribution d’un prêt d’un milliard et demi de dollars à des associés d’affaires de Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Les pro-Trump ont même fait remarquer que cet accord avait été conclu, au cours des jours qui ont suivi la visite en Chine de Joe Biden. Lors de cette visite, Hunter Biden était avec son père.