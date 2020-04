Le numéro 1 américain est pour une reprise des activités sportives aux États-Unis. Alors qu’en Amérique comme dans tous les pays du monde le sport est à l’arrêt en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, Donald Trump estime lui qu’il faut que les activités « reprennent ». C’est hier mardi que le président américain s’est prononcé sur la suspension des activités sportives dans son État. Certains responsables de fédérations sportives ne sont pas du même avis que Trump.

« Les sports n’ont pas été conçus pour (cette situation)… »

Depuis environ un mois les compétitions de sports professionnels sont à l’arrêt en Amérique. En abordant la question de la pénurie des sports aux États-Unis, hier le président américain a affiché sa volonté de voir reprendre incessamment les activités sportives. «Il faut que nos sports reprennent », a insisté le locataire de la maison blanche. Il poursuit que les compétitions « veulent revenir » et « ils doivent revenir ». Même s’il avait déjà manifesté cette volonté de reprise du sport auprès des responsables des fédérations et des ligues professionnelles le 4 avril dernier, Donald Trump n’a pas manqué de préciser que le sport et la crise sanitaire sont deux choses différentes. Faisant allusion au coronavirus, il a affirmé que « les sports n’ont pas été conçus pour (cette situation)… » avant d’ajouter plus loin qu’il est «fatigué de regarder des rediffusions de matches de baseball vieux de 14 ans ».

La reprise des compétitions pour un nouveau souffle à l’économie américaine

Les États-Unis ne sont pas épargnés de la crise économique que connaît le monde en raison de la pandémie du coronavirus. Selon Donald Trump pour impulser un nouveau souffle à l’économie américaine, il est impérieux que les compétitions reprennent. Il a ainsi estimé hier que la reprise des sports professionnels pourrait relancer l’économie du pays. Précisons qu’en ce qui concerne la ligue professionnelle de football américain, les responsables des fédérations avaient prévu reprendre la saison en septembre prochain.