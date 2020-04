Le président américain vient de créer une fois encore la polémique. Face aux médias lors d’un briefing (questions-réponses avec la presse) sur le coronavirus hier jeudi, Donald Trump avait fait cas d’une probable éventualité de l’injection de désinfectant pour combattre le virus. Ce vendredi, la Maison-Blanche a indiqué dans une annonce que les propos de Trump ont été sortis de leur contexte dans la presse. Elle accuse ainsi les médias de désinformation. L’annonce a été faite par la porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany.

« Je suis le président et vous êtes Fake News ! »

Alors qu’il expliquait que le désinfectant « assomme » le nouveau virus apparu en Chine, Donald Trump face à la presse a évoqué l’hypothèse de son( désinfectant) « injection » à l’homme dans la perspective de lutter contre le coronavirus. Des propos qui ont suscité un tollé dans le rang des scientifiques et de bon nombre d’américains. Contre toute attente, la Maison-Blanche s’indigne contre la presse. Elle accuse les médias de désinformer les américains car pour elle les propos du numéro 1 américain ont été sortis de leur contexte dans les médias. « Le président Trump a déclaré maintes fois que les Américains devraient consulter leurs médecins au sujet des traitements pour le coronavirus, un point sur lequel il a encore insisté pendant la séance d’information d’hier » a affirmé Kayleigh McEnany, la porte-parole de la Maison-Blanche.

Elle ironise dans sa déclaration et indique qu’il faut faire confiance à la presse lorsqu’il s’agit de sortir le président américain de son contexte pour le discréditer. « Vous pouvez compter sur les médias pour sortir de façon irresponsable le président Trump du contexte et publier des titres négatifs», déclare-t-elle. « Je suis le président et vous êtes Fake News ! », c’est ce qu’a lancé Trump hier à un journaliste du Washington Post, quand celui-ci lui fait savoir que ses propos avaient un poids particulier et qu’il lui faut informer véritablement les populations concernant la crise. La crise sanitaire a déjà fait en Amérique près de 50 000 morts avec plus de 870 000 cas recensés.