En dépit de la situation critique que traversent les États-Unis : premier pays le plus atteint par la pandémie du coronavirus avec plus de 60 000 morts, le Président Donald Trump ne semble toujours pas prendre la mesure des choses, à voir ses différentes prises de position. Dans un article volumineux publié dans les colonnes du New York Times, le média a dévoilé que le président « serait isolé dans ses quartiers à la Maison Blanche ». Selon eux, très attaché à son image, Donald Trump « passerait ses matinées enfermé dans sa chambre à suivre les chaînes d’information à la télévision, » afin de dénicher ce qui est dit de lui et de sa gestion de la pandémie.

En dehors de cette critique de la gestion que fait le président de ses matinées en cette période de crise sanitaire, l’article a précisé par ailleurs que le président a une humeur désagréable. Il habiterait dans un confort total avec de « la nourriture mise à sa disposition en quantité, […] à base de burgers, de frites et de Coca Cola ». Des critiques sévères qui mettent en doute le sérieux du président, candidat à la présidentielle prochaine.

”Le président le plus travailleur de l’Histoire”

Comme d’habitude il ne manque aucune occasion pour répondre à ses détracteurs. Le président américain n’a en effet pas tardé avant d’apporter sa réponse à travers twitter ce dimanche en affirmant qu’il est « le président le plus travailleur de l’Histoire » et qu’il était « tellement occupé qu’il lui arrivait même souvent de sauter le déjeuner ». De même, son chef de cabinet Mark Meadows, a lui aussi essayé de répondre aux critiques en publiant certaines données de l’agenda personnel du président de ces jours-ci. L’administration Trump a par ailleurs accusé le quotidien de publier de fausses informations sur « l’emploi du temps et les habitudes alimentaires du président » en affirmant au contraire qu’il travaille 24H/24.